Lavoratori ex frontalieri o iscritti all'Aire: dall'AE la procedura per la regolarizzazione degli obblighi di monitoraggio

Con il Provvedimento del 1 giugno 2018 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utile per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero prevista dal decreto-legge collegato alla manovra di bilancio per il 2018.

In particolare il modello permette ai lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute all'estero su conti correnti e libretti di risparmio.

Coloro che aderiscono alla procedura sono tenuti ad effettuare il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018 tramite F24 Elide, senza avvalersi della compensazione. Può inoltre essere ripartito in tre rate mensili di pari importo (la prima entro il 30 settembre, la seconda entro il 31 ottobre e la terza entro il 30 novembre 2018).

La richiesta di regolarizzazione avviene con la presentazione delle domande entro e non oltre il 31 luglio 2018, esclusivamente per via telematica e direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia Entrate sul proprio sito internet.