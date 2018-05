La vendita forzata immobiliare telematica: nuovo studio del Notariato

Alla luce dell'entrata in vigore della necessità per il giudice dell'esecuzione, in casi specifici, di ricorrere alla vendita forzata immobiliare telematica è stato pubblicato sul sito internet del Notariato nuovo Studio dedicato all'argomento, con riferimento alla sola espropriazione immobiliare.

Lo Studio, a cura di Ernesto Fabiani, prende in esame l'istituto della vendita forzata immobiliare telematica così come attualmente disciplinata nel nostro ordinamento: dal ricorso alla figura del "gestore della vendita telematica" alle altre fasi del procedimento come la presentazione dell'offerta, l'identificazione dell'offerente, il deposito dell'offerta, le attività/verifiche preliminari allo svolgimento della gara e la gara fra gli offerenti.