La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato sul proprio portale le Linee guida in materia di attestazione antimafia", che illustra le principali criticità derivanti dall'applicazione del neo istituto dell'attestazione di "prevenzione" fornendo agli addetti ai lavori uno strumento operativo corredato anche di una proposta di indice che potrà assurgere a guida operativa per la attestazione antimafia.

Il documento è strutturato in due sezioni:

la prima dedicata all' attestazione del programma per le imprese sequestrate ;

; la seconda riguarda la prosecuzione o ripresa dell'attività e la redazione del programma.

Le linee guida nascono a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 161/2017 che, oltre a contenere snodi significativi per l'applicazione delle misure di prevenzione, per la gestione dei beni e per la loro destinazione a seguito della confisca definitiva da parte dello Stato, è intervenuta, tra l'altro, sul contenuto della relazione ex art. 41 CAM dedicata alla gestione delle aziende in sequestro.