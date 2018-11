La fatturazione elettronica va cambiata: possibili violazioni alla normativa sulla protezione dei dati

Il Garante Privacy si è recentemente espresso in merito all'introduzione del nuovo obbligo, a partire dal 1 gennaio 2019, della fatturazione elettronica. Così come è stato regolato dall'Agenzia delle entrate, infatti, lo stesso "presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali".

E' stato quindi chiesto all'Agenzia di spiegare "con urgenza" come intenda rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica.

In particolare, secondo il Garante, il nuovo obbligo presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, in quanto comporta un trattamento "sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazione, sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito".

Clicca qui per leggere il Provvedimento del Garante.