In assenza di una esplicita norma, l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale.



Pertanto, anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applichino le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa.



A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018, rispondendo ad un'istanza inoltrata da una associazione di consulenza legale che chiedeva di conoscere la natura del reddito prodotto da una società tra avvocati nella forma di società per azioni, costituita ai sensi della Legge 247/2012.



In conclusione, l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa e la stessa società per azioni, costituita per l'esercizio dell'attività di avvocato, deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare a IRES il reddito prodotto e a IRAP il valore della produzione.

Per scaricare il testo della risoluzione n. 35/E/2018 clicca qui.