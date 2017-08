Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per la bonifica dell'amianto

L'Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 109/E dell'8 agosto 2017 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta relativo agli interventi di bonifica dall'amianto, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

È previsto infatti un credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate.

È stato quindi istituito il codice tributo "6877" denominato "Credito d'imposta per interventi di bonifica dall'amianto - articolo 56, comma 1, legge 28 dicembre 2015, n. 221".



Nel modello F24 il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".