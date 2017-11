Istituiti i codici tributo per le sanzioni in tema di tabacchi e giochi

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 135 del 6 novembre 2017, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in mancanza di titolo autorizzativo o abilitativo nel settore dei tabacchi e di riduzione degli apparecchi da divertimento.



I codici tributo sono i seguenti:

5463 - "Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di riduzione degli apparecchi da divertimento - articolo 6-bis, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50";

5464 - "Sanzione amministrativa pecuniaria afferente alle violazioni in tema di offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina - articolo 1, comma 50-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

5465 - "Sanzione amministrativa pecuniaria afferente alle violazioni in tema di offerta di tabacchi lavorati - articolo 1, comma 50-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

In sede di compilazione del modello "F24 Accise", i suddetti codici tributo sono esposti nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione".