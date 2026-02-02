ISA 2026: dati rilevanti e attività soggette a revisione

Con Provvedimento del 29 gennaio l'Agenzia delle Entrate individua i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2026 e fornisce il programma delle revisioni degli ISA applicabili a partire dal medesimo periodo d’imposta.
Per il periodo d'imposta 2026 i contribuenti interessati dovranno dichiarare:
A a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero dei dati potrà essere ridotto.
I dati contabili, in particolare, potranno essere ridotti ed accorpati oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.
Nell'allegato 2 al Provvedimento sono individuate le ulteriori attività economiche per le quali è prevista la revisione degli ISA, individuate tenendo conto della nuova classificazione ATECO, entrata in vigore dal 1°gennaio 2025.
