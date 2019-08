Investimenti nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle Zone Economiche Speciali: modificato il modello per la fruizione del credito d'imposta

Con il Provvedimento del 9 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate ha disposto la modifica del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

Sono state inoltre definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del suddetto credito.

I soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 e del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali devono presentare all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione avvalendosi del modello allegato al provvedimento.