Lunedì 2 febbraio 2026
Incrementi retributivi lavoratori dipendenti settore privato: pronti i codici tributo per l'imposta sostitutiva

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
Con Risoluzione n. 3 del 29 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva del 5% applicabile agli incrementi retributivi riconosciuti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

L’agevolazione, prevista dall’articolo 1, comma 7, della Legge n. 199/2025, riguarda gli aumenti derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 ed è riservata ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025, salvo rinuncia scritta del dipendente.

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, della citata imposta sostitutiva l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo “1075”“1609”“1926”, “1927”“1310”, da esporre nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
