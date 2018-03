Incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia: online la guida delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida destinata ai docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia, ai lavoratori "impatriati" e ai nuovi residenti che fornisce chiarimenti su come accedere ai diversi benefici fiscali concessi a coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Questi soggetti, infatti, possono godere di una tassazione minima dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca.

In particolare la Guida, dal titolo "Gli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia", illustra nel dettaglio:

come individuare il concetto di residenza;

chi sono i lavoratori interessati dai benefici;

quali sono i vantaggi fiscali e chi può effettivamente usufruirne;

in che modo accedere agli incentivi.

Il vademecum chiarisce, inoltre, la natura degli incentivi e le modalità per fruirne.