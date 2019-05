In Gazzetta Ufficiale la Legge europea 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11-05-2019 è stata pubblicata la Legge 3 maggio 2019 n. 37 (Legge europea 2018), recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".

Il Provvedimento, che entrerà in vigore il 26 maggio 2019, è così articolato:

Capo I: Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, servizi e merci

Capo II: Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza

Capo II: Disposizioni in materia di trasporti

Capo IV: Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato

Capo V: Disposizioni in materia di diritto d'autore

Capo VI: Disposizioni di tutela della salute umana

Capo VII: Disposizioni in materia ambientale

Capo VIII: Altre disposizioni.