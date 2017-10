In arrivo gli avvisi bonari sulla comunicazione delle liquidazioni IVA

Lunedì 2 ottobre 2017

L'Agenzia Entrate, dopo le lettere di compliance inviate a luglio, sta inviando ai contribuenti numerose segnalazioni in merito alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche per il I primo trimestre 2017.



A differenza delle lettere di luglio, per le quali era possibile fruire del ravvedimento operoso, le comunicazioni che stanno giungendo ora ai contribuenti non permettono di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, per cui la sanzione del 30% prevista per l'omesso o carente versamento dell'imposta è ridotta solo al 10% se viene effettuato il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.



