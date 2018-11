Imprese settore cinematografico e audiovisivo: pronti i codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta

La legge 14 novembre 2016, n. 220 ha provveduto al riordino delle disposizioni in materia di crediti d'imposta riconosciuti alle imprese del settore cinematografico e dell'audiovisivo.

In particolare, al capo III, sezione II, della citata legge l'articolo 15 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva mentre, gli articoli dal 16 al 20, riconoscono crediti d'imposta rispettivamente a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, delle imprese di esercizio cinematografico e delle industrie tecniche e di post-produzione, degli esercenti di sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta, nonché per favorire l'attrazione degli investitori esteri oppure non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.

Con la Risoluzione n. 81/E del 30 novembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d'imposta, che saranno operativi dal prossimo 7 novembre 2018.

Si tratta dei seguenti codici:

"6883" denominato "TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE - Art. 15 legge n. 220/2016";

"6884" denominato "TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB - Art. 15 - legge n. 220/2016";

"6885" denominato "TAX CREDIT DISTRIBUZIONE - Art. 16 - legge n. 220/2016";

"6886" denominato "TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE - Art. 17, comma 1 - legge n. 220/2016";

"6887" denominato "TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA CINEMATOGRAFICA - Art. 18 - legge n. 220/2016";

"6888" denominato "TAX CREDIT PER L'ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI - Art. 19 - legge n. 220/2016";

"6889" denominato "TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI - Art. 20 legge n. 220/2016".

A decorrere dal 7 novembre 2018, precisano inoltre le Entrate, sono soppressi i codici tributo "6823", "6824", "6826", "6827", "6828", "6851", "6852", "6853" e "6854", istituiti con le risoluzioni n. 258/E del 14 ottobre 2009, n. 85/E del 18 agosto 2010 e n. 77/E del 31 agosto 2015.