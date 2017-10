Il settore domestico escluso dalle agevolazioni della Legge di Bilancio. La denuncia di Assindatcolf

L'Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico (Assindatcolf), in un comunicato pubblicato il 17 ottobre in riferimento alla Legge di Bilancio da poco approvata dal Governo, ha sottolineato come, ancora una volta, il settore domestico sia rimasto escluso dalle agevolazioni.

Nella Legge di Bilancio, infatti, non è stato previsto alcun incentivo a favore delle famiglie che ogni giorno devono contare sull'aiuto di un lavoratore domestico, che in Italia sono oltre 2,5 milioni.

"Assindatcolf", sostiene il vice presidente Andrea Zini, "ha più volte chiesto di introdurre un equo meccanismo di deduzione del costo del lavoro domestico che fosse anche graduale e questo per venire incontro alle esigenze di bilancio. Non solo questa strada non è stata intrapresa ma il comparto domestico è stato anche escluso dalle misure adottate per incentivare l'occupazione giovanile".

