Il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) 27 marzo 2018 contenente i criteri e le modalità per la determinazione, da parte delle imprese di assicurazione, degli sconti obbligatori cui all'art. 132- ter, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e dalla l. 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

In particolare la norma prevede l'applicazione di uno sconto da parte dell'impresa di assicurazione laddove il cliente accetti di sottoporre il veicolo a ispezione, oppure di installare meccanismi elettronici che registrano l'attività come la "scatola nera" o meccanismi che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Il provvedimento elenca inoltre le province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'art. 132-ter, comma 3, D.Lgs.n. 209/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2015 e dalla legge concorrenza, che prevede un premio medio più elevato per gli assicurati residenti in quelle province.

Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.