Il flusso telematico dei risultati contabili del Modello 730

Giovedì 15 marzo 2018

L'Agenzia Entrate, con la circolare n. 4, ha fornito chiarimenti in merito al flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 trasmesse direttamente dai contribuenti o dagli intermediari che prestano assistenza fiscale.



Tramite la suddetta circolare vengono richiamati i precedenti orientamenti di prassi da ritenersi ancora attuali e viene dettagliato un cronoprogramma per la gestione del flusso telematico, a partire dalla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730, fino ad arrivare agli adempimenti da effettuare per comunicare la cessazione dell'incarico alla ricezione dei modello 730-4.



