Gruppi di acquisto solidale costituiti come APS: distribuzione dei beni ai soci fuori campo Iva

Con la Risposta n. 20 del 27 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni di distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente dai Gruppi di acquisto solidale costituiti in forma di Associazione di promozione sociale non rilevano ai fini Iva. Tali operazioni, se effettuate senza ricarichi e in diretta attuazione delle finalità istituzionali, sono qualificate come attività non commerciale ai sensi dell’articolo 1, comma 267, della legge n. 244/2007.
L’esclusione dal campo Iva opera a condizione che lo statuto rispetti le clausole previste dall’articolo 4, settimo comma, del DPR n. 633/1972, regime che resta applicabile fino al 31 dicembre 2035.
