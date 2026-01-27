Governare l'impresa nell'incertezza

a cura di Gianfranco Barbieri

Il Convegno “Strategie, strumenti, modelli e azioni per guidare l’impresa nell’incertezza”, tenutosi il 21 gennaio 2026 nell’ambito del progetto Associati per Associati di Confindustria Emilia Area Centro, ha offerto una lettura concreta e multidisciplinare dei fattori che oggi incidono sulle decisioni imprenditoriali.

Gli interventi hanno evidenziato come l’incertezza non sia una condizione eccezionale, ma la variabile stabile con cui imprese e professionisti devono confrontarsi. Navigarla richiede metodo, strumenti e la capacità di integrare scenari, organizzazione e numeri in un unico processo decisionale.

Di seguito le principali indicazioni operative emerse.

Leggere gli scenari per distinguere rischi strutturali e rischi congiunturali

Intervento di Enrico Marinucci – Nomisma

L’analisi del contesto geopolitico e macroeconomico ha messo in evidenza la necessità per le imprese di dotarsi di un approccio sistematico alla lettura degli scenari, capace di distinguere:

volatilità cicliche (costi energia, tassi, domanda),

tendenze strutturali (riposizionamento delle filiere, politiche industriali, tensioni commerciali),

shock esogeni ad alta intensità.

Per il governo dell’impresa questo implica:

utilizzare in pianificazione ipotesi alternative , non un unico scenario;

, non un unico scenario; definire soglie di allerta sui principali driver: margini, costi energetici, tempi di incasso, peso del debito;

sviluppare una sensibilità ai segnali deboli per anticipare variazioni rilevanti.



Come l’incertezza entra nei processi decisionali aziendali

Intervento di Andrea Curti – Montenegro

La testimonianza aziendale ha mostrato come l’incertezza incida direttamente su:

tempistiche decisionali,

priorità degli investimenti,

gestione delle risorse,

relazioni con fornitori e clienti.

Le indicazioni per le imprese sono:

adottare strumenti semplici, ma rigorosi di valutazione del rischio operativo;

lavorare sulla capacità manageriale di interpretare le informazioni, non solo raccoglierle;

costruire una cultura interna orientata alla reazione rapida e alla flessibilità.



Figure, ruoli, competenze, metodo e forme di somministrazione della consulenza

Inostri studi

Intervento di Chiara Caleffi - IDSC

I professionisti dei nostri Studi hanno analizzato l’incertezza, dal punto di vista di ciascuna propria personale competenza specialistica, quale variabile articolata, riconducendo la stessa a contenuti scomponibili (economici, patrimoniali, finanziari, organizzativi, normativi, etc.) per ponderare, prevedere e possibilmente contenere gli effetti attesi sui delicati equilibri aziendali, con leve gestionali e finanziarie attivabili in tempi rapidi e suggerendo e partecipando alla costruzione di modelli gestionali di monitoraggio continuo e misurazione dei fenomeni ed elementi del contesto nel quale l’impresa opera.

Ciò al fine di prevenire e impedire la perdita di equilibrio finanziario e di continuità aziendale.

