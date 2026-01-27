SimpleProf 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Martedì 27 gennaio 2026
Aggiungi ai preferiti

Governare l'impresa nell'incertezza

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

a cura di Gianfranco Barbieri
Barbieri & Associati – Dottori Commercialisti

Incertezza
Il Convegno “Strategie, strumenti, modelli e azioni per guidare l’impresa nell’incertezza”, tenutosi il 21 gennaio 2026 nell’ambito del progetto Associati per Associati di Confindustria Emilia Area Centro, ha offerto una lettura concreta e multidisciplinare dei fattori che oggi incidono sulle decisioni imprenditoriali. 
Gli interventi hanno evidenziato come l’incertezza non sia una condizione eccezionale, ma la variabile stabile con cui imprese e professionisti devono confrontarsi. Navigarla richiede metodo, strumenti e la capacità di integrare scenari, organizzazione e numeri in un unico processo decisionale. 
Di seguito le principali indicazioni operative emerse.

Leggere gli scenari per distinguere rischi strutturali e rischi congiunturali
Intervento di Enrico Marinucci – Nomisma 

L’analisi del contesto geopolitico e macroeconomico ha messo in evidenza la necessità per le imprese di dotarsi di un approccio sistematico alla lettura degli scenari, capace di distinguere:

  • volatilità cicliche (costi energia, tassi, domanda),
  • tendenze strutturali (riposizionamento delle filiere, politiche industriali, tensioni commerciali),
  • shock esogeni ad alta intensità. 

Per il governo dell’impresa questo implica:

  • utilizzare in pianificazione ipotesi alternative, non un unico scenario;
  • definire soglie di allerta sui principali driver: margini, costi energetici, tempi di incasso, peso del debito;
  • sviluppare una sensibilità ai segnali deboli per anticipare variazioni rilevanti.


Come l’incertezza entra nei processi decisionali aziendali
Intervento di Andrea Curti – Montenegro 

La testimonianza aziendale ha mostrato come l’incertezza incida direttamente su:

  • tempistiche decisionali,
  • priorità degli investimenti,
  • gestione delle risorse,
  • relazioni con fornitori e clienti.

Le indicazioni per le imprese sono:

  • adottare strumenti semplici, ma rigorosi di valutazione del rischio operativo;
  • lavorare sulla capacità manageriale di interpretare le informazioni, non solo raccoglierle;
  • costruire una cultura interna orientata alla reazione rapida e alla flessibilità.


Figure, ruoli, competenze, metodo e forme di somministrazione della consulenza
Inostri studi
Intervento di Chiara Caleffi - IDSC 

I professionisti dei nostri Studi hanno analizzato l’incertezza, dal punto di vista di ciascuna propria personale competenza specialistica, quale variabile articolata, riconducendo la stessa a contenuti scomponibili (economici, patrimoniali, finanziari, organizzativi, normativi, etc.) per ponderare, prevedere e possibilmente contenere gli effetti attesi sui delicati equilibri aziendali, con leve gestionali e finanziarie attivabili in tempi rapidi e suggerendo e partecipando alla costruzione di modelli gestionali di monitoraggio continuo e misurazione dei fenomeni ed elementi del contesto nel quale l’impresa opera. 

Ciò al fine di prevenire e impedire la perdita di equilibrio finanziario e di continuità aziendale.

Per continuare a leggere l'articolo clicca qui.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS