Gli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia: nuova guida dell'Agenzia Entrate

Docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia, lavoratori "impatriati" e nuovi residenti: sono questi i destinatari della nuova guida del Fisco disponibile, dal 9 aprile 2018, nella sezione "L'Agenzia informa" del sito internet delle Entrate.

La pubblicazione, dal titolo "Gli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia", spiega, grazie anche a pratiche tabelle di riepilogo, i presupposti per accedere ai diversi benefici fiscali concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Dopo una breve sezione introduttiva, la guida, articolata in sei capitoli, illustra nel dettaglio: come individuare il concetto di residenza, chi sono i lavoratori interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali, chi può effettivamente usufruirne, in che modo accedere agli incentivi. Il vademecum chiarisce, inoltre, in cosa consistono concretamente gli incentivi per docenti e ricercatori e per gli "impatriati" oltre alle modalità per fruirne.

Per scaricare il testo della Guida clicca qui.