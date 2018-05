GDPR - Dai commercialisti un documento di sintesi e di indirizzo per i propri iscritti

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti es esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) hanno pubblicato il documento, redatto dal "Gruppo di lavoro Privacy".Si tratta di un'analisi della nuova normativa europea e del suo ambito di applicazione con allegata unadi base, ossia una forma di auto-valutazione preventiva degli studi.Nell'introduzione al lavoro si sottolinea come la nuova normativa comporti per i professionisti "che deve essere adeguatamente affrontato anche al fine di evitare l'assoggettamento a gravi sanzioni". La normativa europea richiede infatti un, che devono essere adeguate al singolo contesto organizzativo ed elaborate caso per caso attraverso una. Ciò in quanto, diversamente dal passato, il nuovo modello proposto dal legislatore comunitario non è più basato su un disciplinare tecnico delle misure minime di sicurezza, essendo posta a carico del titolare dello studio professionale la responsabilità (c.d. principio di Accountability) di definire, all'esito di un'attenta analisi dei rischi, le misure di sicurezza idonee a garantire la privacy dei dati personali trattati dal Titolare stesso o dal Responsabile del trattamento.Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui