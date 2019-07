GDPR: al via, da settembre, ad un progetto internazionale dedicato a Pmi, professionisti e consulenti

Il Garante per la protezione dei dati personali informa che, il prossimo mese di settembre, partirà il progetto SMEDATA, dedicato al Regolamento (Ue) 2016/679 - il cosiddetto GDPR, nato da una partnership tra il Garante per la protezione dei dati personali italiano e l'Autorità per la protezione dati della Bulgaria.

In particolare il progetto, co-finanziato da fondi della Commissione europea e sviluppato in Italia in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, ha l'obiettivo di supportare le piccole e medie imprese, i professionisti impegnati nell'adeguamento ai nuovi adempimenti normativi in materia di protezione dei dati personali e i soggetti che operano nella consulenza giuridica.

Queste alcune delle iniziative previste:

organizzazione di seminari di formazione e convegni;

sviluppo di uno strumento di auto-valutazione che aiuti le Pmi negli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dati;

realizzazione di una app gratuita, ricca di contenuti informativi, per rendere più semplice e immediato l'aggiornamento e l'informazione degli imprenditori, dei consulenti privacy che supportano le Pmi, e per diffondere la conoscenza dei nuovi diritti garantiti dal Regolamento presso tutti i soggetti interessati.

Ulteriori informazioni, con le modalità di partecipazione ed il programma degli eventi sono disponibili qui.