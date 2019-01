Fusione tra due enti non commerciali: registro proporzionale e ipotecarie e catastali in misura fissa

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 2 dell'11 gennaio 2019, si è espressa in merito al corretto trattamento tributario da applicare all'atto di fusione tra due enti non commerciali (nel caso specifico due fondazioni bancarie non qualificabili come Onlus), ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ed in merito al criterio di determinazione della base imponibile su cui calcolare tali imposte.

Nel documento viene chiarito che, nell'ipotesi di cui sopra, si applicano l'aliquota proporzionale del 3% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Nel caso in cui tra i beni della fondazione incorporata vi siano immobili, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, occorrerà invece far riferimento al loro valore venale in comune commercio.