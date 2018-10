L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 6 del 15 ottobre 2018, si è espressa sul tema del riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie quali le fusioni societarie.

Il TUIR, ricorda l'Agenzia, al fine di contrastare il fenomeno del commercio delle c.d. "bare fiscali" condiziona il riporto delle perdite ante fusione al rispetto di determinati parametri qualitativi e quantitativi in capo alle società cui le perdite si riferiscono, tra cui il c.d. "test di vitalità", che ha lo scopo di verificare che la società fusa o incorporata non sia stata volutamente depotenziata nel periodo precedente alla fusione.

Nel caso preso in esame, continuano le Entrate, le perdite della società incorporata di cui si chiede il riporto, non sono la conseguenza di un'attività di "svuotamento" o "depotenziamento" di una bara fiscale ma il frutto di costi sostenuti nell'esercizio dell'ordinaria attività di gestione di una impresa neo costituita, che non ha ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie per lo sviluppo del proprio core business.

Come chiarito dalla Risoluzione n. 337/E/2002, il fatto stesso che la società che intende riportare le perdite sia sorta nell'esercizio sociale precedente a quello di delibera della fusione, rende di per sé non agevole presumerne il "depotenziamento" a fini elusivi.