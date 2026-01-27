Flat tax forfettari 2026: strumenti per la valutazione di convenienza e calcolo imposte

Con l’avvio del nuovo anno fiscale, per i professionisti diventa prioritario analizzare la posizione dei propri clienti per confermare o riconsiderare le strategie adottate.

La gestione dei forfettari 2026 non si limita alla semplice applicazione di un’aliquota sostitutiva, ma richiede un’attenta simulazione numerica per valutare se la permanenza nel regime agevolato sia ancora la scelta più efficiente rispetto al regime ordinario, specialmente a fronte di costi deducibili crescenti o variazioni nei fatturati.

Per supportare l'attività di consulenza in questa fase delicata, AteneoWeb ha reso disponibile un nuovo pacchetto software dedicato.

La suite si compone di cinque applicativi in Excel pensati per rispondere a esigenze specifiche: dal test di convenienza alla verifica puntuale dei requisiti di accesso e permanenza, fino alla simulazione precisa del carico fiscale e contributivo.

L’utilizzo di questi fogli di calcolo permette al consulente di ridurre drasticamente i tempi di elaborazione, offrendo al cliente proiezioni chiare su imposte e contributi dovuti. Particolare attenzione è data anche alla rettifica della detrazione IVA, un aspetto tecnico spesso insidioso nel passaggio tra regimi. La soluzione aggregata, che riunisce tutti i file necessari per la gestione del regime forfettario e dei minimi, è proposta con una formula che garantisce un sensibile risparmio rispetto all'acquisizione dei singoli moduli, facilitando l'aggiornamento della dotazione software dello studio.





