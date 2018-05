Firmato il provvedimento con le regole per la fatturazione elettronica tra privati

L'Agenzia delle Entrate, in data 30 aprile, ha firmato il provvedimento che stsbilisce le modalità per l'applicazione della e-fattura, che sarà obbligatoria dal prossimo 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e, da gennaio 2019, per tutte le operazioni.

Per agevolare e semplificare il nuovo processo di fatturazione per gli operatori sarà messa a disposizione una app dedicata, che permetterà al soggetto che emette la fattura anche di acquisire in automatico i dati identificativi del cessionario e l'indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall'Agenzia a tutte le partite Iva nell'area autenticata del sito internet.



Inoltre, sono stati predisposti nuovi servizi web in tema di:

conservazione delle fatture: potrà essere la stessa Agenzia delle Entrate, su richiesta, a "custodire" i documenti elettronici per conto degli operatori economici;

processo di recapito: il nuovo servizio consentirà di registrare l'indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche.

Le Entrate hanno pubblicato, sempre nella stessa data, la Circolare n. 8/E con cui sono forniti chiarimenti sulla nuova disciplina e sulle modalità di pagamento per la cessione di carburanti interessati dall'e-fattura a partire dal prossimo luglio.

Nel documento vengono forniti inoltre i primi chiarimenti sull'ambito applicativo delle nuove regole sui contratti d'appalto.