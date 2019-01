FATTURAZIONE PROFESSIONISTI e FATTURAZIONE COMMERCIALE FORFETARI: pronta la versione 2019!

Abbiamo pubblicatodei software, che consentono la gestione della fatturazione e la determinazione del reddito imponibile da parte dei professionisti che applicano il c.d. regime dei forfettari (ex l. 190/2014 art. 1, commi da 54 a 89).

I software, in versione MS Excel, sono aggiornati con la Manovra di Bilancio 2019 ed offrono una soluzione semplice, intuitiva ed economica per assolvere gli adempimenti del nuovo regime in modo sicuro, senza incorrere in errori, e tenendo costantemente sotto controllo la situazione e l'ammontare delle imposte dovute.



I fogli di calcolo, IN PROMOZIONE A META' PREZZO fino al 31 GENNAIO, memorizzano i dati dei clienti e le fatture già emesse, consentendone la stampa e la conversione in formato PDF, con invio automatico al cliente tramite posta elettronica.