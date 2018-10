In data 19 ottobre l'Associazione Nazionale Commercialisti ha scritto una lettera ad Assosoftware (Associazione Nazionale produttori di software gestionale e fiscale) per denunciare una serie di comportamenti e pratiche commerciali "scorrette" da parte di alcune sue aziende associate.

In particolare, l'ANC riferisce che tali aziende stanno inviando comunicazioni, utilizzando diverse modalità come messaggi di posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria, convegni pubblici, incontri privati, che condizionerebbero le scelte dei commercialisti con lo scopo di indurli a non adottare soluzioni indipendenti per la gestione della fatturazione elettronica, evidenziando presunti "malfunzionamenti" che non potranno essere oggetto di assistenza prevista dal contratto.

Questi malfunzionamenti riguarderebbero l'importazione delle fatture elettroniche che, se gestite con prodotti diversi da quelli realizzati dalle software house da cui provengono le comunicazioni, potrebbe causare malfunzionamenti al sistema gestionale sul quale le fatture sono importate, con la conseguenza di provocare danni al database sottostante e far decadere la garanzia.

Oltre a sottolineare la non correttezza di tali informazioni l'ANC precisa che il tracciato XML della fattura elettronica è un formato universale e, in quanto tale, anche quando prodotto da software terzi rispetto a quelli degli associati ad Assosoftware, deve rispondere ad un modello regolato dalla Legge italiana.

E' dunque evidente che una fattura elettronica difforme o "errata" dal punto di vista dello standard non può esistere, in quanto sarebbe lo stesso Sistema di Interscambio a bloccarne la circolazione.

Le informazioni veicolate da alcuni associati Assosoftware relative ad eventuali danni derivanti dall'utilizzo di piattaforme indipendenti, sottolinea quindi l'ANC, sono scorrette ed inaccettabili.