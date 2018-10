Fatturazione elettronica: audizione in Commissione Finanze del direttore dell'Agenzia delle Entrate

Mercoledì 3 ottobre, alle ore 14, la Commissione Finanze ha svolto l'audizione del Direttore dell'Agenzia Entrate, Antonino Maggiore, sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica.

Nel corso del suo ampio intervento (video disponibile on line) il Direttore ha riepilogato gli aspetti salienti della normativa ed eventuali soluzioni attuabili nel rispetto delle norme vigenti.

Sul punto della "data fattura" per esempio il Direttore è stato molto chiaro auspicando addirittura modifiche normative: «La data della fattura non c'è fintanto che non la scrivo, se mi è data facoltà di farla qualche giorno dopo bene ma non possiamo sponsorizzare la finzione. La soluzione è trovare una strada in linea con previsioni di legge per superare la rigidità entro le 24 ore: va bene all'interno del periodo di liquidazione ma bisogna variare la norma perché allo stato siamo consapevoli che non è così».

Per quei piccoli imprenditori non avvezzi all'elettronica il Direttore ha suggerito una soluzione operativa e conforme alla normativa vigente: emettere, anche su carta, al momento dell'effettuazione dell'operazione un documento di trasporto o altro documento equipollente ed emettere poi un'unica fattura elettronica riepilogativa delle singole operazioni «entro il giorno 15 del mese successivo a quello delle operazioni stesse».