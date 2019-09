Fattura elettronica - Online il nuovo portale messo gratuitamente a disposizione dalle Camere di Commercio

Rinnovato, ampliato, arricchito ma sempre gratuito. Dal 10 settembre è partito - con una nuova veste - fatturaelettronica.infocamere.it, il servizio della Camera di commercio per la gestione del ciclo di fatturazione per le piccole e medie imprese.

Il servizio consente di gestire gratuitamente l'intero ciclo della fatturazione attraverso l'invio, la ricezione e la conservazione delle fatture sia nei confronti dei propri clienti/fornitori che della Pubblica Amministrazione.

Le fatture e i dati collegati vengono conservati a norma di legge per 10 anni, senza alcun limite di spazio e con la certezza di protezione e riservatezza.

Una garanzia che può offrire la Camera di Commercio attraverso la propria società di sistema InfoCamere.



Tra le novità del nuovo portale, una grafica più intuitiva, la compilazione dei campi facilitata da suggerimenti proposti in automatico e il controllo dei campi obbligatori (codici destinatario convenzionali). Sarà inoltre possibile l'inoltro diretto al commercialista, la gestione della rubrica clienti e il dashboard fatture (controllo in tempo reale dello stato della fatturazione attiva/passiva).

Utilizzando il servizio fatturaelettronica.infocamere.it è possibile ottenere la stampa PDF della fattura e utilizzare la firma online. E non finisce qui: tutta la documentazione è a portata di smartphone/tablet/Pc con cui si potrà accedere (con SPID o CNS) al proprio cassetto digitale dell'imprenditore per scaricare gratuitamente la visura camerale aggiornata anche in inglese, il bilancio d'esercizio, visionare lo stato delle pratiche inviate al Registro imprese e al SUAP e molto altro ancora.

Per saperne di più e per conoscere le iniziative locali, rivolgiti alla tua Camera di Commercio.

Per accedere al portale clicca qui.

Per accedere al cassetto digitale dell'imprenditore clicca qui.