Fattura elettronica: dal 18 dicembre al via il portale dedicato del CNDCEC

Dal 18 dicembre sarà attivo il portale "HUB B2B" per la fatturazione elettronica che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti mette a disposizione degli iscritti all'Albo.

Si tratta, in particolare, di una piattaforma dedicata agli studi professionali dei commercialisti, organizzata su due livelli, per dare ai clienti l'idea di un contenitore fornito direttamente dal professionista.

L'utilizzo del portale è semplice: i commercialisti interessati riceveranno una Pec per registrarsi, accedere alla piattaforma ed iniziare a lavorare. Ogni commercialista avrà a disposizione 50 fatture gratuite (ciclo attivo e passivo) e la possibilità di acquistare, successivamente, pacchetti a partire da mezzo centesimo a documento.

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Massimo Miani, durante la presentazione dell'iniziativa tenutasi a Roma l'11 dicembre scorso, ha dichiarato: "Con il portale saremo noi commercialisti a dare ai nostri clienti una soluzione al problema sollevato dalla fatturazione elettronica. La piattaforma, inoltre, rappresenta solo il primo di una serie di progetti per riportare efficienza nei nostri studi che, nel corso degli anni, hanno ridotto, se non azzerato, i propri margini di guadagno come è emerso, per esempio, dal nostro sondaggio sullo Spesometro, che ha certificato una perdita netta di 113 milioni di euro per la categoria. Per questo motivo, il Consiglio nazionale vuole supportare gli iscritti per migliorare la professione nel suo complesso".