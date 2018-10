Entro il 31 ottobre la presentazione del Modello Redditi Pf (periodo d'imposta 2017)

Ricordiamo che il 31 ottobre 2018 scade il termine, per i contribuenti interessati, per la presentazione telematica del modello Redditi Pf 2018 (periodo d'imposta 2017).

Sono obbligati alla presentazione i contribuenti che:

hanno conseguito redditi nell'anno 2017 e non rientrano nei casi di esonero previsti;

sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

La dichiarazione deve essere presentata per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Presentazione da parte del contribuente

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione lo possono fare utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline.

Presentazione tramite intermediari abilitati

Gli intermediari sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica.

A prova della presentazione della dichiarazione gli intermediari abilitati devono: