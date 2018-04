Entro il 30 aprile la presentazione della dichiarazione annuale Iva

Si ricorda che il prossimo 30 aprile scade il termine, per titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, artistiche o professionali per la presentazione esclusivamente per via telematica della dichiarazione annuale Iva 2018 relativa all'anno 2017.

I modelli che i contribuenti hanno a disposizione sono due: modello Iva 2018 e modello Iva base 2018, più semplificato del primo e che può essere utilizzato solo in determinati casi.

La dichiarazione, come già specificato, può essere presentata esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Può essere trasmessa:

direttamente dal dichiarante, attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline

tramite un intermediario abilitato

tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)

tramite società appartenenti al gruppo, attraverso il servizio telematico Entratel, nell'ambito di gruppi in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione della dichiarazione per via telematica.

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i software di compilazione e di controllo della dichiarazione: il primo, tramite il quale è possibile identificare quale sia il modello corretto da utilizzare, predispone i relativi quadri per la compilazione, mentre il secondo permette di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.