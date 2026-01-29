Entro il 2 febbraio l'invio dei dati delle spese sanitarie 2025

Al via il nuovo regime annuale della comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria, che riguarda strutture sanitarie, farmacie e parafarmacie, medici chirurghi e odontoiatri e professionisti sanitari iscritti agli albi.

Il Decreto correttivo-bis (Dl n. 81/2025), ricordiamo, ha modificato il termine per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati che, a partire dalle spese riferite all’anno 2025, da semestrale è diventato annuale.

In base a quanto previsto dal Decreto MEF del 29 ottobre 2025, i soggetti obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate dovranno effettuare la trasmissione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Pertanto, per le spese sanitarie sostenute nel 2025, il termine ultimo per la trasmissione telematica dei dati è fissato al 2 febbraio 2026, poiché il 31 gennaio cade di sabato.



Invariato, invece, il termine per l'invio dei dati delle spese veterinarie, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo. Per le spese del 2025, dunque, l'invio dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2026.