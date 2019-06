Enti gestori delle aree protette: in GU il Decreto con le modalità per l'accesso al 5 per mille

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21-06-2019 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2019 che definisce modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

I soggetti che intendono beneficiare del riparto devono presentare istanza di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istanza deve essere presentata, per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e, per gli anni successivi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per l'anno in corso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, il Ministero redige l'elenco degli enti che hanno presentato istanza, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco.

Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro i successivi 15 giorni, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresì all'Agenzia delle entrate.

Per gli anni successivi, entro il 31 marzo il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, che hanno presentato istanza, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. Successivamente il Ministero, entro il 26 aprile, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette anche all'Agenzia delle entrate.

Clicca qui per accedere al testo del Decreto.