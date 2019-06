Ecotassa anche per l'acquisto di veicoli all'estero

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un'imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

Nella Risoluzione n. 32 del 28 febbraio 2019, tramite la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, di detrazioni fiscali per le spese per le infrastrutture di ricarica e d'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi più inquinanti (c.d. ECOTASSA), ha precisato che, ai fini dell'imposta, rileva anche l'acquisto del veicolo nuovo effettuato all'estero purché acquisto e immatricolazione avvengano nell'arco temporale individuato dalla legge.