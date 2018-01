Agenti e rappresentanti: dal primo gennaio aumenta l'aliquota ENASARCO

"Economisti e giuristi insieme". E' questo il nome scelto per l'associazione, nata ufficialmente il 15 dicembre 2017 a Roma, che sancisce l'alleanza strategica tra i Consigli nazionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai. Un'intesa che punta a rafforzare l'azione coordinata tra le professioni giuridico- economiche che a breve individueranno un pacchetto di temi comuni su cui elaborare proposte da sottoporre alla politica, anche in vista dell'ormai prossima tornata elettorale.



Nello statuto del nuovo organismo di rappresentanza delle tre categorie professionali si legge che l'associazione, che opererà a livello nazionale senza fini di lucro, "promuove l'interlocuzione con i soggetti istituzionali, la pubblica amministrazione e, in generale, con tutti i soggetti ritenuti strategici al fine di tutelare gli interessi comuni alle professioni rappresentate".



"Economisti e giuristi insieme", inoltre, "si dedicherà all'approfondimento delle materie economiche e giuridiche di interesse degli associati, anche attraverso la predisposizione di studi e documenti; e porrà in essere qualsiasi ulteriore iniziativa connessa ai propri obiettivi istituzionali".



Tra le finalità vi è poi la promozione di "iniziative che portino le tre professioni, ciascuna con la sua specificità, a poter operare anche nel contesto della sussidiarietà rispetto alle Pubbliche Amministrazioni, in aderenza alla più recente normativa interna ed ai principi del diritto europeo".



Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.