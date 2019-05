Easy Alert PMI: lo strumento per verificare il rischio di insolvenza delle piccole e micro imprese

l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;

lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

è lo strumento realizzato da AteneoWeb per monitorare i segnali interni, sia contabili che extracontabili, delle Micro, Piccole e Medie imprese, alla luce delle novità previste dal nuovoIl nuovoimpone all'imprenditoree per l'assunzione di idonee iniziative. In particolare la norma prevede testualmente che:

La rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale, sia l'imprenditore che gli eventuali organi di controllo.



Con Easy Alert PMI si riducono al minimo i tempi per predisporre un report accurato per le dimensioni dell'azienda, personalizzato in base all'attività svolta ed ulteriormente personalizzabile da parte di chi conosce meglio i punti focali dell'impresa.



Easy Alert PMI calcola:

un rating sui dati contabili del periodo (anche infrannuale, per assicurare un monitoraggio costante nel tempo);

gli alert specifici previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

un INDICATORE DEL RISCHIO DI INSOLVENZA ottenuto dalla combinazione ponderata delle informazioni quantitative (rating sui dati contabili di periodo) con quelle qualitative (rapporti con le controparti commerciali, rapporti con il sistema bancario e principali eventi gestionali).

I dati contabili possono essere riportati in specifici prospetti e riclassificati tramite un'apposita procedura di raccordo con il prospetto contabile del programma.

I dati qualitativi sono pensati per le micro e piccole imprese ma possono essere personalizzati, nel contenuto e nella ponderazione, dall'utilizzatore dello strumento, che meglio conosce la realtà effettiva dell'imprese e i veri focus di interesse.



Easy Alert PMI è multi azienda e funziona per l'analisi di tutte le situazioni contabili dell'annualità 2019. Può essere salvato, con nomi diversi, per ciascun periodo analizzato, in modo da andare nel tempo a creare una serie di situazioni e analisi confrontabili tra loro.