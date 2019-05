E-fattura a cliente estero privato: i chiarimenti di AssoSoftware

Assosoftware, in una delle risposte in tema di fatturazione elettronica pubblicate il 7 maggio scorso, chiarisce come devono essere compilati i campi ('CessionarioCommittente' / 'DatiAnagrafici') 'IdCodice' e/o 'CodiceFiscale' nel caso di una fattura transfrontaliera intestata ad un privato (che non ha partita IVA comunitaria).

Nel caso di Cliente estero (compreso il privato), viene precisato, non deve essere compilato il campo (campo valido solo per i residenti italiani) ma inserendo obbligatoriamente il codice Paese estero nel campo (in questo caso il valore di non viene controllato) e l'identificativo fiscale estero nel campo se impresa e conosciuto, diversamente il campo può essere riempito con la ragione sociale o altro elemento identificativo, ovvero un valore di default (es. tutti 9).

Nel caso di Paese estero, il CAP deve essere riempito con tutti zeri.