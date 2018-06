Disciplina Sport bonus: in Gazzetta Ufficiale le norme attuative

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 07-06-2018 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2018 che reca le disposizioni di attuazione dell'agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2018 denominata "Sport Bonus", che riconosce un contributo sotto forma di credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

In particolare lo Sport bonus, destinato a tutte le imprese esercitate in forma individuale e collettiva e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti, è riconosciuto, nel limite del tre per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici.