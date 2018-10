Disciplina del Gruppo Iva: chiarimenti per i soggetti non costituiti in forma societaria

L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 4/2018 ha chiarito che è preclusa la partecipazione al Gruppo IVA, in veste di controllati, ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l'esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

L'opzione per il Gruppo Iva infatti è consentita, ai sensi dell'articolo 70-bis, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, a questi soggetti passivi solo nel caso in cui assumano il ruolo di controllanti, esercitando il controllo di diritto di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Pertanto, concludono le Entrate, è preclusa ad un ente avente la forma giuridica di associazione (ancorché sia soggetto passivo ai fini IVA per le attività commerciali svolte) la partecipazione al Gruppo Iva in qualità di controllato, non essendo possibile ravvisare rispetto allo stesso la sussistenza del vincolo finanziario, in quanto l'organo assembleare di un'associazione non può assimilarsi all'assemblea ordinaria delle società di capitali cui si riferisce l'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.