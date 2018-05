Diritto di superficie a tempo determinato: ai fini IRES il corrispettivo è ricavo e non plusvalenza

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 37/E del 15 maggio 2018 ha chiarito che, ai fini IRES, il corrispettivo conseguito per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale,(e non come plusvalenza) così come imputato in bilancio, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata recato dall'articolo 83 del TUIR.