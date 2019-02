Dichiarazioni Iva 2019: aggiornati i software di compilazione e di controllo

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software di compilazione e di controllo dei modelli dichiarativi Iva 2019.

Si tratta, in particolare dei software di compilazione del modello Iva 2019 e della dichiarazione modello Iva Base 2019 da presentare in via autonoma, e dei relativi software di controllo.

Il modello di dichiarazione annuale Iva/2019 è utile ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali per presentare la dichiarazione Iva concernente l'anno d'imposta 2018. La presentazione del modello deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019.

Il modello Iva base 2019 è un modello semplificato utile per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in alternativa al modello tradizionale. Modalità e termini di presentazione del modello sono gli stessi previsti per la presentazione del modello Iva/2019: la presentazione, infatti, deve essere effettuata, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2019.