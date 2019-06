L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, una vera e propria guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (relativa all'anno d'imposta 2018) che illustra, in particolare, le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

La nuova versione del documento, che rappresenta un aggiornamento della precedente circolare n. 7/2018, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2018.

La Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La guida contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità e conservare.

Per rendere più agevole l'individuazione delle modifiche più rilevanti apportate al testo rispetto a quanto illustrato nella circolare n. 7/E del 2018, nella nuove circolare sono evidenziate graficamente le principali novità.