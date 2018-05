Dichiarazione dei redditi 2018: l'Agenzia delle Entrate pubblica le linee guida aggiornate

Con la Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate pubblica le linee guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2017.

Il documento, in particolare, illustra le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, a crediti d'imposta e altri elementi utili per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

Le linee guida aggiornano la precedente Circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata in collaborazione con la Consulta Nazionale dei CAF, tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute per l'anno d'imposta 2017 e lasciandone inalterato l'impianto generale, per permettere una consultazione più agevole del documento.