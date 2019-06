Detrazione spese sanitarie per patologie esenti sostenute per familiare non a carico

L'Agenzia delle Entrate, nella sezione "La posta di FiscoOggi" della propria riviste telematica, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre le spese sanitarie sostenute per un familiare non a carico per patologie esenti.

Come previsto dalla Circolare n. 55/E del 14 giugno 2001 (paragrafo 1.2.8) le spese relative alle patologie che danno diritto all'esenzione del ticket, precisano le Entrate, possono essere detratte anche se sono state sostenute per conto di familiari non a carico.

La detrazione è ammessa solo per la parte delle spese che non ha trovato capienza nell'Irpef lorda dovuta dal familiare affetto dalla patologia, nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del modello 730-3 o dal quadro RN del modello Redditi persone fisiche di quest'ultimo.

E' possibile invece indicare l'intero importo delle spese nel caso il contribuente affetto dalla patologia esente non possegga redditi o possegga redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione).