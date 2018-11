Deleghe per servizi di fatturazione elettronica: l'ANC denuncia l'ennesimo adempimento a carico dei commercialisti

A poche ore dalla pubblicazione del provvedimento n. 291241 dell'Agenzia delle Entrate, con il quale sono stati approvati i moduli per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, l'Associazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un Comunicato Stampa tramite il quale sottolinea quanto questa nuova procedura appaia tutt'altro che una semplificazione per i Commercialisti.

L'ennesima "amara sorpresa", dunque, in tema di fatturazione elettronica, la cui applicazione, spiega il Presidente ANC Marco Cucher, "è tutt'altro che semplice". "E' pur vero che ogni cambiamento comporta, quasi inevitabilmente, incertezze e difficoltà all'inizio, ma non è accettabile che a pagarne il prezzo sia sempre il lavoro dei professionisti".

La denunci dell'ANC, in particolare, verte sull'articolo 7 del provvedimento dell'Agenzia Entrate, che prevede per il professionista intermediario l'obbligo di tenere ed aggiornare un registro cartaceo dei moduli di delega che lo stesso professionista presenta per i clienti dai quali è delegato per i servizi di fatturazione elettronica.

