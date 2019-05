Delega al servizio di consultazione delle fatturazione elettronica: Assosoftware risponde

In data 7 maggio 2019 Assosoftware, nell'area del proprio sito internet dedicata alle FAQ in tema di Fatturazione Elettronica, ha risposto ad un quesito in tema di delega al servizio di consultazione delle fatture elettroniche che decorrerà dal prossimo 31 maggio.

Più precisamente, alla luce della FAQ n.61 del 18 aprile dell'AdE, viene chiesto quale sia la sequenza operativa delle attività a carico degli intermediari.

Assosoftware chiarisce che sono previste due fasi:

La Fase A

Per chi aveva trasmesso elettronicamente la delega alla consultazione delle FE, la data spartiacque dovrebbe essere la Data inizio validità della delega presente nel tracciato, che dovrebbe corrispondere alla data della firma di conferimento della delega sulla copia cartacea consegnata dal contribuente all'intermediario.

Se Data inizio validità della delega è minore del 21/12/2018 occorre:

far firmare il nuovo modello al contribuente, presumibilmente con data maggiore al 18/04/2019 (ovviamente sono valide anche le deleghe già presentate con il nuovo modello dopo il 21/12/2018);

al contribuente, presumibilmente con data maggiore al 18/04/2019 (ovviamente sono valide anche le deleghe già presentate con il nuovo modello dopo il 21/12/2018); trasmettere la nuova delega compilando tutti i dati del tracciato, indicando la stessa data di cui al punto 1 nel campo Data inizio validità della delega

Ovviamente, chi aveva presentato il Modello di delega cartaceo ante 21/12/2018, deve ripresentare il nuovo modello cartaceo (oppure fare la trasmissione telematica della delega).

La Fase B

Per tutti i contribuenti (sia quelli per i quali è stata ripresentata la delega di cui alla FASE A, sia quelli per cui non è stata ripresentata la delega), l'intermediario deve "attivare" il servizio di consultazione.

L'attivazione potrà essere fatta: