Definizione agevolata delle cartelle: scade il 1 ottobre il termine per il pagamento della rata

Si ricorda che lunedì 1° ottobre scade il termine, per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, per pagare la rata in scadenza al 30 settembre (che cade di domenica).

In particolare, la scadenza riguarda la seconda rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e la quinta e ultima rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 193/2016.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, precisano le Entrate, la Definizione agevolata non produce effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla normativa vigente, dovrà riprendere le procedure di riscossione.

I canali di pagamento a disposizione dei contribuenti sono:

la propria banca;

gli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;

il proprio internet banking;

gli uffici postali;

i tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e i circuiti Sisal e Lottomatica;

il portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e l'app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa, Compensazione con crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione;

gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per consultare le aperture straordinarie degli sporteli, in vista della scadenza del 1°ottobre, clicca qui.

Qui maggiori informazioni.