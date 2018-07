E' attivo il nuovo servizio a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, denominato "ContiTu", che permette di ottenere nuovi bollettini Rav per pagare in via agevolata alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute che i contribuenti hanno ricevuto.

Se la domanda di adesione alla Definizione agevolata del contribuente è stata accolta, e lo stesso non intende saldare tutto l'importo, è possibile effettuare, entro la scadenza della prima rata (31 luglio 2018 per i carichi affidati nel 2017 e 31 ottobre 2018 per i carichi affidati dal 2000 al 2016), il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella Comunicazione ricevuta utilizzando il nuovo servizio.

L'Agenzia Entrate specifica che, mentre con il servizio "ContiTu" è possibile richiedere e stampare i bollettini Rav relativi alle cartelle/avvisi che si decide di pagare, per i restanti debiti riportati nella "Comunicazione" ricevuta, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l'Agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

A questo indirizzo è possibile consultare la Guida messa a disposizione dalle Entrate, e qui è possibile accedere al servizio.